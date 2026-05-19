À l'occasion de sa chronique sportive, Meeker Guerrier aborde l’expansion rapide de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Alors que le circuit est passé de six à huit équipes cette année avec l'ajout de Vancouver et de Seattle, quatre nouvelles concessions feront leur entrée dans la ligue l'an prochain, soit Détroit, Hamilton, Las Vegas et San Jose.

Cette croissance fulgurante, qui ferait doubler le nombre de formations en peu de temps, soulève toutefois des questions quant à la possible dilution de la qualité du spectacle en raison d'un bassin de joueuses encore restreint.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.