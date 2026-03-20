Pression inflationniste à l'échelle internationale

La situation géopolitique actuelle, particulièrement l'instabilité croissante au Moyen-Orient, laisse présager une année 2026 difficile sur le front de l'énergie.

Entre les dommages aux infrastructures gazières au Qatar et la menace d'un baril de pétrole grimpant jusqu'à 180$, les experts redoutent une pression inflationniste majeure qui se fera ressentir à plusieurs niveaux.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie du Centre d'études et de recherches internationales (CÉRIUM) faire le point sur la crise énergétique mondiale, vendredi, à Lagacé le matin.