Pas de chaleur printanière à l'horizon

Bien que le printemps arrive officiellement ce 20 mars à 10 h 45, les Québécois devront patienter avant de ranger leurs manteaux.

Jean-Charles Beaubois prévoit des conditions hivernales avec des chutes de neige de 4 à 5 cm pour la grande région de Montréal, et davantage vers l'Estrie et l'Ontario.

Les températures demeurent sous les normales saisonnières, oscillant autour de 1 °C, avec des pointes à -10 °C durant la nuit.

Malgré quelques percées de soleil prévues pour mardi et jeudi, aucune poussée de chaleur n'est attendue d'ici la fin du mois.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de Météo Globale, brosser le portrait de l'arrivée du printemps, vendredi à Lagacé le matin.