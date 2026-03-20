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Société
Pas de chaleur printanière à l'horizon

Météo: un début de printemps aux allures d'hiver au Québec

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mars 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Météo: un début de printemps aux allures d'hiver au Québec
Avec l'équinoxe, le printemps arrivera officiellement au Québec le vendredi 20 mars à 10 h 45. / Kyryl Gorlov/Adobe Stock

Bien que le printemps arrive officiellement ce 20 mars à 10 h 45, les Québécois devront patienter avant de ranger leurs manteaux.

Jean-Charles Beaubois prévoit des conditions hivernales avec des chutes de neige de 4 à 5 cm pour la grande région de Montréal, et davantage vers l'Estrie et l'Ontario.

Les températures demeurent sous les normales saisonnières, oscillant autour de 1 °C, avec des pointes à -10 °C durant la nuit.

Malgré quelques percées de soleil prévues pour mardi et jeudi, aucune poussée de chaleur n'est attendue d'ici la fin du mois.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de Météo Globale, brosser le portrait de l'arrivée du printemps, vendredi à Lagacé le matin

«On n'a pas non plus de grosse tempête à l'horizon d'ici la fin du mois de mars [...] mais c'est pas vraiment le printemps.»

Jean-Charles Beaubois

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