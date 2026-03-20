Françoise Marier, une résidente de Saint-Jérôme, a vécu un véritable choc en découvrant que Revenu Canada la considérait comme décédée.

C’est en voulant obtenir son feuillet T4A pour ses impôts qu’elle a réalisé que sa correspondance était désormais adressée à sa «succession».

Cette erreur administrative monumentale a plongé Mme Marier dans une détresse profonde, l'obligeant même à contacter le 911 en pleine crise de panique.

Écoutez Françoise Marier raconter son histoire aberrante, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.