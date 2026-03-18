La responsable du renseignement américain Tulsi Gabbard a témoigné, mercredi, devant le Congrès lors de la mise à jour annuelle.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Tulsi Gabbard omet des bouts de son discours devant le Congrès;
- Cette dernière est restée évasive sur l’Iran, le détroit d’Ormuz et les capacités nucléaires pour ne pas contredire le président Trump;
- On parle des frappes récentes impliquant Israël, les États-Unis, l’Iran et le Qatar ainsi que la pression économique et militaire sur l’Iran;
- Le projet de réforme électorale républicain exigeant des preuves d’identité strictes est critiqué par les démocrates et pourrait désavantager les électeurs ruraux, selon le Washington Post.