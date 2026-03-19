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Politique internationale
Six pays de l'OTAN prêt à donner un coup de main

Détroit d'Ormuz: «La situation inquiète sérieusement les alliés des États-Unis»

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Entendu dans

La commission

le 19 mars 2026 12:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Détroit d'Ormuz: «La situation inquiète sérieusement les alliés des États-Unis»
Des pétroliers et des cargos attendent dans le détroit d’Ormuz, vu depuis Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, le mercredi 11 mars 2026. / (AP Photo/Altaf Qadri)

Six pays de l'OTAN affirment être prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour sécuriser le passage de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. 

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont fait cette déclaration commune jeudi.

Écoutez l'expert en énergie au CÉRIUM, Yvan Cliche, commenter les derniers développements dans ce conflit qui ébranle l'économie mondiale.

«La situation commence sérieusement à inquiéter les alliés des États-Unis, qui se disent qu'ils ne peuvent pas simplement rester sur les lignes de côté. Même si cela a été initié sans consultation par les États-Unis et Israël, les impacts sont beaucoup trop importants pour l'économie mondiale pour que les dirigeants qui ont des capacités militaires restent en retrait. Je crois qu'ils doivent effectivement envisager des mesures dès maintenant pour régler la situation le plus rapidement possible.»

Yvan Cliche

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