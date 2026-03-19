Six pays de l'OTAN prêt à donner un coup de main

Six pays de l'OTAN affirment être prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour sécuriser le passage de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont fait cette déclaration commune jeudi.

Écoutez l'expert en énergie au CÉRIUM, Yvan Cliche, commenter les derniers développements dans ce conflit qui ébranle l'économie mondiale.