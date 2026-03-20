Conférence contestée à l'Université Laval

Le député péquiste Alex Boissonneault ne compte pas reculer devant les pressions de l'association «Féministes en Mouvement de l'Université Laval», qui exige l'annulation d'une conférence prévue le 26 mars.

Accusé de véhiculer des idées «haineuses» ou «traditionalistes», le député d'Arthabaska qualifie ces tentatives de censure de «campagne d'intimidation idéologique».

Il défend la tenue de ce panel au nom de la liberté académique, affirmant que le milieu universitaire est le lieu par excellence pour confronter des idées divergentes, tout en invitant ses opposants à venir débattre respectueusement au micro.

Écoutez le député péquiste Alex Boissonneault donner son avis sur la situation, vendredi au micro de Patrick Lagacé.