 Aller au contenu
Politique internationale
Dans un état de guerre perpétuelle

«Les Libanais sont épuisés psychologiquement et financièrement»

par 98.5

0:00
8:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 08:33

Avec

Fabrice De Pierrebourg
Fabrice De Pierrebourg
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Les Libanais sont épuisés psychologiquement et financièrement»
Fabrice De Pierrebourg / Cogeco Média

Le journaliste international Fabrice de Pierrebourg revient d'un séjour particulièrement éprouvant au Liban, où l'intensification du conflit avec Israël a plongé le pays dans un chaos humanitaire sans précédent.

De passage au studio, il décrit des scènes de panique et un exode massif, alors que près de 20 % de la population libanaise a dû fuir les bombardements, souvent avec un préavis de moins d'une heure.

Selon lui, la stratégie israélienne de cibler des infrastructures liées au Hezbollah en plein cœur de zones résidentielles denses transforme la vie des civils en un véritable enfer quotidien.

Écoutez le reporter Fabrice de Pierrebourg faire le point sur la situation dramatique au Liban, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est désespérant, c'est décourageant pour beaucoup de Libanais. C'est comme une punition collective encore une fois [...] Le Liban vit dans un état de guerre perpétuelle depuis les années 70 [...] Les gens sont épuisés psychologiquement et financièrement.»

Fabrice De Pierrebourg

Vous aimerez aussi

Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
La commission
Faut-il prendre la démission de Joseph Kent au sérieux?
0:00
10:17
Improvisation de Trump: l'impasse stratégique du détroit d'Ormuz
La commission
Improvisation de Trump: l'impasse stratégique du détroit d'Ormuz
0:00
9:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je me suis gâté»: Hugo Meunier se confie sur son nouveau livre
Rattrapage
«Les méchants meurent toujours à la fin»
«Je me suis gâté»: Hugo Meunier se confie sur son nouveau livre
Coûts en santé: le retard majeur du Canada en soins palliatifs
Rattrapage
Soins de fin de vie
Coûts en santé: le retard majeur du Canada en soins palliatifs
Budget Girard: «Des petits cadeaux sur la carte de crédit» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Des projections de croissance irréalistes?
Budget Girard: «Des petits cadeaux sur la carte de crédit» -Luc Ferrandez
Lane, Quinn et Cole Hutson: vers une dynastie familiale?
Rattrapage
LNH
Lane, Quinn et Cole Hutson: vers une dynastie familiale?
Allégations contre Patrick Bruel: le témoignage de 8 femmes ébranle la France
Rattrapage
Accusations de violences sexuelles
Allégations contre Patrick Bruel: le témoignage de 8 femmes ébranle la France
Zoo Ecomuseum: Genie, l'ourse noire sort enfin de sa tanière
Rattrapage
Printemps
Zoo Ecomuseum: Genie, l'ourse noire sort enfin de sa tanière
Fraude antipollution: un seul camion modifié en vaut 34 sur nos routes
Rattrapage
Québec ferme-t-il les yeux?
Fraude antipollution: un seul camion modifié en vaut 34 sur nos routes
Donneurs de sperme artisanaux: une injonction pour freiner une «mission»
Rattrapage
Plus de 600 enfants
Donneurs de sperme artisanaux: une injonction pour freiner une «mission»
Mark Carney: l’homme providentiel des Libéraux?
Rattrapage
Des sondages ultrafavorables
Mark Carney: l’homme providentiel des Libéraux?
Homicide involontaire: de lourdes accusations contre Emile Benamor
Rattrapage
Incendie du Vieux-Montréal
Homicide involontaire: de lourdes accusations contre Emile Benamor
«Le Québec gère très bien ses finances publiques» -Eric Girard
Rattrapage
Budget
«Le Québec gère très bien ses finances publiques» -Eric Girard
Budget «beige»: un plan de «plombier» pour tenter de réparer le Québec
Rattrapage
Déficit sous les 10 milliards
Budget «beige»: un plan de «plombier» pour tenter de réparer le Québec
Budget Girard: un exercice «beige» sans marge de manœuvre
Rattrapage
Finances de l'État
Budget Girard: un exercice «beige» sans marge de manœuvre
Jessica Foster: la populaire influenceuse pro-Trump... qui n'existe pas
Rattrapage
Histoire incroyable
Jessica Foster: la populaire influenceuse pro-Trump... qui n'existe pas