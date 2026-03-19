Dans un état de guerre perpétuelle

Le journaliste international Fabrice de Pierrebourg revient d'un séjour particulièrement éprouvant au Liban, où l'intensification du conflit avec Israël a plongé le pays dans un chaos humanitaire sans précédent.

De passage au studio, il décrit des scènes de panique et un exode massif, alors que près de 20 % de la population libanaise a dû fuir les bombardements, souvent avec un préavis de moins d'une heure.

Selon lui, la stratégie israélienne de cibler des infrastructures liées au Hezbollah en plein cœur de zones résidentielles denses transforme la vie des civils en un véritable enfer quotidien.

Écoutez le reporter Fabrice de Pierrebourg faire le point sur la situation dramatique au Liban, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.