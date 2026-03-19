Imaginez une pandémie qui ne tue que les méchants.

C'est l'univers que nous propose le rédacteur en chef d'Urbania et chroniqueur chez Cogeco Média, Hugo Meunier, dans son dernier roman Les méchants meurent toujours à la fin.

Mais comment déterminer qui est une personne méchante et une personne gentille?

Écoutez l'auteur et journaliste Hugo Meunier discuter de son cinquième roman, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.