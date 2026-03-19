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Arts et spectacles
«Les méchants meurent toujours à la fin»

«Je me suis gâté»: Hugo Meunier se confie sur son nouveau livre

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13:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hugo Meunier
Hugo Meunier
«Je me suis gâté»: Hugo Meunier se confie sur son nouveau livre
Hugo Meunier / Cogeco Média

Imaginez une pandémie qui ne tue que les méchants.

C'est l'univers que nous propose le rédacteur en chef d'Urbania et chroniqueur chez Cogeco Média, Hugo Meunier, dans son dernier roman Les méchants meurent toujours à la fin.

Mais comment déterminer qui est une personne méchante et une personne gentille?

Écoutez l'auteur et journaliste Hugo Meunier discuter de son cinquième roman, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

«Ça ouvre la porte à un terrain de jeu formidable. Pour quelqu'un qui a une casquette MAGA, Trump, c'est la réalité, c'est la bonté incarnée. Tandis que pour les "wokes" d'Urbania, on a diabolisé Donald Trump et tout le reste. Alors, je me suis beaucoup amusé avec ça. J'ai fait entrer plein de gens connus là-dedans, je me suis gâté, et je pense que c'est un livre qui fait du bien.»

Hugo Meunier

Autre sujet abordé:

  • Le livre Masculin pluriel - regards sur nos masculinités qu'a coécrit Hugo Meunier avec huit autres hommes, dont Marc Séguin et Vincent Roberge (Les Louanges). 

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