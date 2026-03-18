Crédibilité érodée du président des États-Unis

Frédéric Gagnon analyse la menace de Donald Trump de retirer les forces américaines du détroit d’Ormuz, une zone où transite 20% de la production mondiale de pétrole.

Selon l'expert, cette déclaration est un «aveu d’impuissance» face à un conflit en Iran qui s’enlise, contrairement aux prévisions initiales de l’administration.

M. Gagnon souligne que l'unilatéralisme de Trump a gravement entaché sa crédibilité auprès des alliés européens, qui refusent désormais de s'engager dans une intervention mal préparée.

Enfin, l'expert s'inquiète des attaques du président contre les médias, y voyant une frustration face à une opinion publique majoritairement opposée à la guerre.

Écoutez Frédérick Gagnon, Titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, mercredi à La commission.