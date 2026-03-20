Balado populaire

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a réussi un coup de visibilité immense en participant au balado de l'influenceur Joe Rogan.

Au moment d'écrire ces lignes, moins de 24 heures après sa publication, l'épisode cumulait déjà près de 1,3 million de vues sur YouTube seulement.

Même si Rogan est une figure controversée, cette stratégie permet à Poilievre de rejoindre directement sa cible de prédilection: les jeunes hommes de 18 à 34 ans.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle réagir à ce sujet, vendredi, à Lagacé le matin.