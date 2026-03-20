Donald Trump veut sécuriser le passage

La situation demeure extrêmement tendue au Moyen-Orient, alors que des explosions ont secoué Jérusalem et Téhéran au cours de la nuit.

La situation a des répercussions majeures sur le transport maritime, notamment dans le détroit d’Ormuz. Le passage des navires a chuté de façon drastique, passant d'une moyenne de 138 navires par jour avant la guerre à seulement cinq ou six actuellement.

Cette instabilité provoque une hausse marquée des prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié, faisant craindre une poussée du prix de l'essence vers les 2 $ le litre au Québec.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur la situation dans son tour d'horizon vendredi.