Donald Trump veut sécuriser le passage

La situation demeure extrêmement tendue au Moyen-Orient, alors que des explosions ont secoué Jérusalem et Téhéran au cours de la nuit.
La situation a des répercussions majeures sur le transport maritime, notamment dans le détroit d’Ormuz. Le passage des navires a chuté de façon drastique, passant d'une moyenne de 138 navires par jour avant la guerre à seulement cinq ou six actuellement.
Cette instabilité provoque une hausse marquée des prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié, faisant craindre une poussée du prix de l'essence vers les 2 $ le litre au Québec.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur la situation dans son tour d'horizon vendredi.
«Les Iraniens ont un pouvoir de perturbation qui est assez résilient [...] même si vous avez des escortes militaires, si votre assureur vous dit qu'il n'y aura pas de remboursement si votre bateau est coulé, ça se peut que vous décidiez de ne pas franchir le fameux détroit d'Ormuz.»
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