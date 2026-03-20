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Politique internationale
Donald Trump veut sécuriser le passage

Détroit d'Ormuz: «Les Iraniens ont un pouvoir de perturbation assez résilient»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mars 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Détroit d'Ormuz: «Les Iraniens ont un pouvoir de perturbation assez résilient»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La situation demeure extrêmement tendue au Moyen-Orient, alors que des explosions ont secoué Jérusalem et Téhéran au cours de la nuit.

La situation a des répercussions majeures sur le transport maritime, notamment dans le détroit d’Ormuz. Le passage des navires a chuté de façon drastique, passant d'une moyenne de 138 navires par jour avant la guerre à seulement cinq ou six actuellement.

Cette instabilité provoque une hausse marquée des prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié, faisant craindre une poussée du prix de l'essence vers les 2 $ le litre au Québec.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur la situation dans son tour d'horizon vendredi.

«Les Iraniens ont un pouvoir de perturbation qui est assez résilient [...] même si vous avez des escortes militaires, si votre assureur vous dit qu'il n'y aura pas de remboursement si votre bateau est coulé, ça se peut que vous décidiez de ne pas franchir le fameux détroit d'Ormuz.» 

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Pierre Poilievre chez Joe Rogan: le chef conservateur de passage au balado le plus populaire au monde;
  • Crise des infrastructures au Québec: la moitié des stations de métro de Montréal sont désormais jugées vétustes;
  • Malgré les tensions au Moyen-Orient, Bloomberg souligne que la transition énergétique permet à l'Europe d'atténuer les chocs tarifaires;
  • Une médecin sanctionnée par le Collège des médecins pour avoir prescrit de la testostérone à une adolescente transgenre en seulement neuf minutes;
  • Bureaucratie fédérale: une femme de Saint-Jérôme, pourtant bien vivante, a été déclarée morte par le gouvernement fédéral, entraînant la suspension de ses chèques de pension.

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