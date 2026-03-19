Le budget du ministre des Finances Éric Girard n'offre aucune marge de manœuvre pour le prochain gouvernement québécois. Avec une progression des dépenses limitée à 2 % sur cinq ans, l’austérité risque d'être au rendez-vous.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'austérité risque d'être au rendez-vous à en juger par le budget du ministre des Finances Éric Girard;
- Québec donne un peu de répit à l’industrie forestière lourdement affectée par la guerre commerciale;
- 50 économistes sondés par le Wall Street Journal ne prévoient pas de récession pour l'économie américaine à moins que le prix du pétrole atteigne 138$ et demeure à ce niveau... pour 14 semaines.