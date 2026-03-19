Le budget du ministre des Finances Éric Girard n'offre aucune marge de manœuvre pour le prochain gouvernement québécois. Avec une progression des dépenses limitée à 2 % sur cinq ans, l’austérité risque d'être au rendez-vous.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

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