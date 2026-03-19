Vols paralysés mercredi dernier

Mercredi après-midi, une alerte à la bombe a paralysé une partie des vols à l'aéroport de Montréal.

Après vérifications, il s'avère que cette alerte a été causée par une fraude de points Aéroplan et par une personne qui voyageait avec une fausse identité.

Écoutez les explications du journaliste chez Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, suivies de celles de l'expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill, John Gradek.