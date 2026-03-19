Vols paralysés mercredi dernier

Mercredi après-midi, une alerte à la bombe a paralysé une partie des vols à l'aéroport de Montréal.
Après vérifications, il s'avère que cette alerte a été causée par une fraude de points Aéroplan et par une personne qui voyageait avec une fausse identité.
Écoutez les explications du journaliste chez Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, suivies de celles de l'expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill, John Gradek.
«Si l’on examine les événements du 11 septembre, ainsi que le parcours des individus soupçonnés et condamnés, on constate qu’un grand nombre de fausses identités ont été utilisées pour leur permettre de monter à bord des avions. C’est précisément ce recours à des identités usurpées qui demeure l’une des principales sources d’inquiétude dans le domaine de l’aviation.»