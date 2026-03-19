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Économie
Déficit sous les 10 milliards

Budget «beige»: un plan de «plombier» pour tenter de réparer le Québec

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Budget «beige»: un plan de «plombier» pour tenter de réparer le Québec
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Marie-Eve Fournier qualifie le dernier budget de la CAQ de «beige» et de «budget de plombier», soulignant qu'il vise avant tout à entretenir les systèmes existants plutôt qu'à offrir des cadeaux spectaculaires aux contribuables.

Malgré un déficit sous le seuil psychologique des 10 milliards, Québec ne prévoit ni baisse d'impôts ni nouveaux tarifs, misant plutôt sur l'augmentation des revenus issue de la croissance salariale.

Le gouvernement s'attaque également au travail au noir dans la construction, espérant récupérer 1,3 milliard de dollars par année.

Parmi les mesures concrètes, on note 5000 nouvelles places en garderie, le maintien du plafonnement des taxes scolaires à 3 % et une aide accrue pour les infrastructures et le logement social.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin

«C'est un budget de plombier: un plombier qui répare ce qui coule, qui entretient les tuyaux, mais qui n'ajoute pas de robinets.»

Marie-Eve Fournier

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