Déficit sous les 10 milliards

Marie-Eve Fournier qualifie le dernier budget de la CAQ de «beige» et de «budget de plombier», soulignant qu'il vise avant tout à entretenir les systèmes existants plutôt qu'à offrir des cadeaux spectaculaires aux contribuables.

Malgré un déficit sous le seuil psychologique des 10 milliards, Québec ne prévoit ni baisse d'impôts ni nouveaux tarifs, misant plutôt sur l'augmentation des revenus issue de la croissance salariale.

Le gouvernement s'attaque également au travail au noir dans la construction, espérant récupérer 1,3 milliard de dollars par année.

Parmi les mesures concrètes, on note 5000 nouvelles places en garderie, le maintien du plafonnement des taxes scolaires à 3 % et une aide accrue pour les infrastructures et le logement social.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.