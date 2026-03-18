Le documentaire La bouchère de Trois-Pistoles, de Karine Lamontagne, dresse le portrait de la bouchère Renée LeBlanc-Paulin, qui mène une «petite révolution alimentaire» à Trois-Pistoles.

Écoutez Renée Leblanc-Paulin, bouchère, au micro de Philippe Cantin.

Renée Leblanc-Paulin, bouchère à Trois-Pistoles et protagoniste du documentaire La bouchère de Trois-Pistoles réalisé par Karine Lamontagne, promeut les circuits courts et l’abattage local au Québec pour valoriser chaque morceau de viande, réduire le transport et soutenir l’économie régionale.

Elle encourage la consommation responsable, la mise en valeur des coupes moins connues (macreuse, aiguillette de baronne, merlan) et des abats, tout en prônant une agriculture à petite échelle et une réduction de la consommation de bœuf pour limiter l’impact environnemental.

Le documentaire sera diffusé le 21 mars sur ICI Télé.