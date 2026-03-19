Budget Girard

La semaine politique a été marquée par le dépôt du budget provincial, le huitième depuis l’entrée au pouvoir de François Legault.

Si le premier ministre a affirmé laisser la maison en ordre, plusieurs observateurs jugent que c’est un exercice budgétaire qui ne passera pas à l’histoire.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau faire le bilan politique de la semaine, jeudi, dans l’émission de Philippe Cantin.

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