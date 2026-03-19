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Politique provinciale
Budget Girard

«L’austérité va faire son apparition, ça peut coller à la peau du gouvernement»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 mars 2026 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«L’austérité va faire son apparition, ça peut coller à la peau du gouvernement»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La semaine politique a été marquée par le dépôt du budget provincial, le huitième depuis l’entrée au pouvoir de François Legault.

Si le premier ministre a affirmé laisser la maison en ordre, plusieurs observateurs jugent que c’est un exercice budgétaire qui ne passera pas à l’histoire.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau faire le bilan politique de la semaine, jeudi, dans l’émission de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • Le malaise provoqué par Donald Trump devant la Première ministre japonaise;
  • Christine Fréchette a renoué avec les gaz de schiste;
  • Nouveaux moyens de pression des médecins spécialistes;
  • La CAQ veut lancer un projet de loi sur la déontologie des juges.

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