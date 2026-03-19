Poilievre au balado de Joe Rogan

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, poursuit sa tournée américaine et il a participé au balado du très populaire Joe Rogan.
Le chroniqueur politique Dimitri Soudas a écouté les deux heures et 23 minutes de l'entrevue...
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
«Probablement la meilleure entrevue que Pierre Poilievre a livré depuis qu'il est chef conservateur. Pas de slogan. Juste normal. C'était une entrevue qui était bonne pour le Canada, mais aussi bonne pour Pierre Poilievre. Un astérisque: peut-être que cela arrive avec 14 mois de retard»
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