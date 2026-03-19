Poilievre au balado de Joe Rogan

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, poursuit sa tournée américaine et il a participé au balado du très populaire Joe Rogan.

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas a écouté les deux heures et 23 minutes de l'entrevue...

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.