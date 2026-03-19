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Hockey
Nez à nez dans le classement Atlantique

Les Canadiens jouent encore le «match de l’année» face aux Red Wings

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 mars 2026 17:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Les Canadiens jouent encore le «match de l’année» face aux Red Wings
Martin McGuire / Cogeco Média

Après avoir remporté de précieux points, mardi, face aux Bruins de Boston, c’est une nouvelle rencontre importante qui attend les Canadiens de Montréal, jeudi soir, à Detroit.

Les deux équipes sont nez à nez dans le classement de la division Atlantique, et le Tricolore doit tenter de conserver sa troisième place pour assurer sa place en séries éliminatoires.

Il ne reste plus que 15 matchs au calendrier de la saison régulière et toutes ces rencontres promettent d’être déterminantes.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal pour Cogeco Média, Martin McGuire, revenir sur les enjeux du match de jeudi soir, à l’émission Le Québec maintenant.

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