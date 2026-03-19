Nez à nez dans le classement Atlantique

Après avoir remporté de précieux points, mardi, face aux Bruins de Boston, c’est une nouvelle rencontre importante qui attend les Canadiens de Montréal, jeudi soir, à Detroit.

Les deux équipes sont nez à nez dans le classement de la division Atlantique, et le Tricolore doit tenter de conserver sa troisième place pour assurer sa place en séries éliminatoires.

Il ne reste plus que 15 matchs au calendrier de la saison régulière et toutes ces rencontres promettent d’être déterminantes.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal pour Cogeco Média, Martin McGuire, revenir sur les enjeux du match de jeudi soir, à l’émission Le Québec maintenant.