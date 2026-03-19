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Société
Politique, guerres, arrestations...

Polymarket: une plateforme de prédictions qui mène à des dérives éthiques

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 mars 2026 16:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Polymarket: une plateforme de prédictions qui mène à des dérives éthiques
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Un journaliste israélien du Times of Israel a reçu des menaces de mort de la part de parieurs de la plateforme Polymarket, après avoir publié un article le 10 mars concernant un tir de missile iranien près de Jérusalem. 

Ces parieurs, qui risquaient de perdre de l'argent sur un pari de 14 millions de dollars portant sur une frappe iranienne sur Israël, lui ont réclamé de corriger l'article, affirmant qu'il ne s'agissait que de débris d'intercepteur et non d'un missile entier.

Écoutez Richard Dufour, journaliste à La Presse parler de ce récent phénomène, au micro de Philippe Cantin.

Polymarket est une plateforme de marché de prédictions permettant de parier sur des événements variés, allant du sport à la politique internationale, comme la guerre en Iran ou l’arrestation de Nicolas Maduro, avec des contrats binaires reflétant la probabilité collective.

Richard Dufour souligne les dérives éthiques et les soupçons de délits d’initiés, ainsi que les enjeux juridiques au Canada où Polymarket est partiellement interdit. 

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