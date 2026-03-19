L'humoriste et animateur Pierre Hébert remonte sur scène, après six ans d'absence, avec son nouveau spectacle intitulé Grandiose.

Il y aborde les moments de bonheur simples et familiaux et revient sur des thèmes personnels comme la famille, les voyages ou encore la parentalité.

Ce spectacle prêt et empreint d'émotion est aussi inspiré par sa mère, Reine, décédée il y a deux ans.

Écoutez l'humoriste Pierre Hébert parler de son nouveau spectacle «Grandiose» avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.