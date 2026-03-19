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Politique provinciale
Projet de modernisation au point mort

Budget: l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont devra passer son tour cette fois

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 mars 2026 16:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Budget: l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont devra passer son tour cette fois
Les gestionnaires de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont restent sur leur faim à la suite du dépôt du budget provincial. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté son huitième budget mercredi. Si on retrouve des investissements pour plusieurs hôpitaux régionaux, les gestionnaires de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont restent sur leur faim.

Le projet reste bloqué au stade de la planification, malgré la vétusté des installations et les imprévus qui affectent directement la qualité de soin des patients.

Les hôpitaux de Mont-Laurier et de La Malbaie font partie des établissements qui obtiendront une partie du budget, des annonces accueillies de manière positive par les maires de ces municipalités.

Écoutez le docteur François Marquis, chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, suivi des maires de Mont-Laurier et de La Malbaie, Daniel Bourdon et Michel Couturier, au Québec maintenant.

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