20 arrestations en 6 semaines

Le SPVM sonne l'alarme: un nombre grandissant de jeunes sont embauchés via les réseaux sociaux pour travailler dans des gangs de rue et des organisations criminelles.
Pour faire face à ce phénomène, le SPVM annonce le déploiement d'Aurora, un projet innovateur pour prévenir les crimes graves commandités sur les réseaux sociaux.
Depuis, une vingtaine d'arrestations ont été effectuées au cours des six dernières semaines.
Écoutez Francis Renaud, commandant de l’unité antigang du Service de police de la Ville de Montréal et instigateur du projet Aurora, à La commission.
«On découvre vraiment que le recours aux jeunes par les organisation criminel s'est démocratisé. Et je dois dire que sur ces 20 personnes arrêtées, il y en a une seule qui a été payée, qui a reçu des sous.»