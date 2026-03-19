20 arrestations en 6 semaines

Le SPVM sonne l'alarme: un nombre grandissant de jeunes sont embauchés via les réseaux sociaux pour travailler dans des gangs de rue et des organisations criminelles.

Pour faire face à ce phénomène, le SPVM annonce le déploiement d'Aurora, un projet innovateur pour prévenir les crimes graves commandités sur les réseaux sociaux.

Depuis, une vingtaine d'arrestations ont été effectuées au cours des six dernières semaines.

Écoutez Francis Renaud, commandant de l’unité antigang du Service de police de la Ville de Montréal et instigateur du projet Aurora, à La commission.