Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'interrogent sur la gestion de la Ville de Montréal après l'annonce floue de la fermeture de plusieurs fontaines d'eau, sans que l'administration soit capable d'en fournir la liste.

Les commissaires critiquent le manque de leadership face aux enjeux criants de la métropole, notamment le ralentissement des travaux de colmatage des nids-de-poule, qui pousse des citoyens à agir eux-mêmes.

Abordant la crise de l'itinérance, ils saluent l'augmentation du budget à 50 millions de dollars sur deux ans, tout en déplorant le manque d'infrastructures de base adaptées sur le terrain.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur différents sujets de l'actualité, à La commission mardi.