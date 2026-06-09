Obtention des permis

La lenteur excessive de la construction résidentielle au Québec exaspère Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Les animateurs de La commission reviennent sur la sortie de l'Institut de développement urbain (IDU) et de sa présidente, Isabelle Melançon, qui dénonce des délais d'obtention de permis et de construction pouvant s'étirer de deux à six ans selon les villes, notamment à Montréal, Gatineau et Laval.

Face à cette crise, Luc et Nathalie présentent leurs solutions.

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