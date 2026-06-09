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Obtention des permis

Délais en construction: «C'est fou, c'est un cancer la bureaucratie au Québec»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 9 juin 2026 14:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Délais en construction: «C'est fou, c'est un cancer la bureaucratie au Québec»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La lenteur excessive de la construction résidentielle au Québec exaspère Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Les animateurs de La commission reviennent sur la sortie de l'Institut de développement urbain (IDU) et de sa présidente, Isabelle Melançon, qui dénonce des délais d'obtention de permis et de construction pouvant s'étirer de deux à six ans selon les villes, notamment à Montréal, Gatineau et Laval.

Face à cette crise, Luc et Nathalie présentent leurs solutions.

Autres sujets abordés

  • Tensions entre Donald Trump et l'Iran;
  • L'avenir politique de Benyamin Netanyahou.

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