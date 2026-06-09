Urgence environnementale à Les Cèdres

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent la municipalité des Cèdres pour l'installation d'un tuyau d'égout rejetant des eaux usées directement dans la rivière.

Invité à s'expliquer, le maire précise que la municipalité a dû prendre en charge d'urgence un réseau privé défaillant, abandonné par son propriétaire.

Devant le coût exorbitant demandé pour racheter les infrastructures, la Ville évalue l'expropriation.

Les commissaires fustigent ce qu'ils qualifient de pollution active et pressent le maire d'accélérer les procédures légales pour régler cette crise environnementale.

Écoutez Michel Proulx, le maire de la municipalité des Cèdres, expliquer la situation dans sa ville, mardi midi à La commission.