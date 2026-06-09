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Urgence environnementale à Les Cèdres

Crise d'égoûts: «Tout le monde se lance la balle un peu dans le dossier»

par 98.5

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10:25

Entendu dans

La commission

le 9 juin 2026 12:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Crise d'égoûts: «Tout le monde se lance la balle un peu dans le dossier»
Dans la municipalité de Les Cèdres, une crise environnementale a été causée par l'installation d’un tuyau d’égout déversant des eaux usées non traitées dans la rivière, touchant 500 habitants. / andrei310/ Adobe Stock

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dénoncent la municipalité des Cèdres pour l'installation d'un tuyau d'égout rejetant des eaux usées directement dans la rivière.

Invité à s'expliquer, le maire précise que la municipalité a dû prendre en charge d'urgence un réseau privé défaillant, abandonné par son propriétaire.

Devant le coût exorbitant demandé pour racheter les infrastructures, la Ville évalue l'expropriation.

Les commissaires fustigent ce qu'ils qualifient de pollution active et pressent le maire d'accélérer les procédures légales pour régler cette crise environnementale.

Écoutez Michel Proulx, le maire de la municipalité des Cèdres, expliquer la situation dans sa ville, mardi midi à La commission

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