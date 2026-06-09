Le prix du baril à plus 160 dollars?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, pour discuter d'une possible envolée du prix du baril de pétrole entre 150 $ et 160 $.
Selon l’expert, les mesures de rationnement appliquées par plusieurs pays et l'utilisation des réserves stratégiques ont permis de freiner une hausse encore plus importante des prix à la pompe.
Toutefois, à l'approche de la saison estivale, la situation pourrait devenir passablement plus compliquée si les réserves s'épuisent.
Il rappelle que le marché actuel fonctionne à l'anticipation, espérant un dénouement rapide de la crise...
Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, donner tous les détails, mardi midi à La commission.
«Face au pétrole qui est moins disponible, les pays ne restent pas les bras croisés, comme je l'ai mentionné, vont se rationner, vont adopter différentes réglementations pour limiter l'usage des carburants.»