Le prix du baril à plus 160 dollars?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, pour discuter d'une possible envolée du prix du baril de pétrole entre 150 $ et 160 $.

Selon l’expert, les mesures de rationnement appliquées par plusieurs pays et l'utilisation des réserves stratégiques ont permis de freiner une hausse encore plus importante des prix à la pompe.

Toutefois, à l'approche de la saison estivale, la situation pourrait devenir passablement plus compliquée si les réserves s'épuisent.

Il rappelle que le marché actuel fonctionne à l'anticipation, espérant un dénouement rapide de la crise...

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, donner tous les détails, mardi midi à La commission.