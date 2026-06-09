L'Association des cardiologues se prononce

Alors que le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans, le Dr Bernard Cantin, président de l'Association des cardiologues du Québec, s'est fait entendre en commission parlementaire.

Invité à éclairer les élus, il rappelle que si la mort subite reste un phénomène extrêmement rare, la surconsommation de ces boissons — surtout lorsqu'elles sont combinées à des psychostimulants pour le TDAH ou à de l'alcool — comporte de réels dangers pour le cœur, pouvant provoquer des palpitations, une hausse de la pression artérielle et des arythmies.

Écoutez le Dr Bernard Cantin faire le point, mardi après-midi, à La commission.

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