Au match des Knicks de New York

L'ancien président Donald Trump a droit à un accueil particulièrement hostile lors d'un match de basketball au Madison Square Garden de New York, une scène marquante, selon nos animateurs.

Pour l'animatrice Nathalie Normandeau, ce moment intense et senti témoigne d'un profond sentiment de frustration, de colère, voire de haine d'une partie des citoyens face aux actions du chef d'État, alors même que les huées ont retenti pendant l'hymne national américain.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point, mardi midi, à La commission.