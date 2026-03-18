Déficit de 9,9 milliards

Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté mercredi son huitième budget, le dernier de l’ère François Legault. Le déficit budgétaire pour l’année 2025-2026, qui était de 13,6 milliards de dollars, a été revu à la baisse pour se solder à 9,9 milliards après le versement au Fonds des générations.

Le retour à l’équilibre budgétaire est maintenant prévu pour l’année 2029-2030.

Au total, 3,4 milliards de dollars ont été ajoutés sur dix ans au Plan québécois des infrastructures, principalement pour maintenir les actifs du gouvernement en santé.

Une enveloppe de 300 millions de dollars sera dédiée à la construction de 1 000 logements sociaux et à l’accès à un toit pour les familles défavorisées.

60 millions seront consacrés à l’itinérance et à la gestion des enjeux de santé mentale.

Notons aussi la présence d’un fonds de 250 millions de dollars pour les priorités du prochain chef de la CAQ, pour un total de 1,3 milliard de dollars.

Des projets concrétisés dans plusieurs hôpitaux

Cinq projets de réalisation dans des hôpitaux québécois sont aussi mentionnés.

C’est le cas pour le bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi, ainsi que pour les hôpitaux de Saint-Eustache, Charles-Le Moyne, de La Malbaie et de Jonquière.

Un appel à projets sera lancé dans les prochaines semaines pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont afin de préparer le terrain avant la construction.