250 millions par an pour le successeur de Legault

Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté mercredi son huitième budget, le dernier de l’ère François Legault.

Le déficit budgétaire pour l’année 2025-2026, qui était de 13,6 milliards de dollars, a été revu à la baisse pour se solder à 9,9 milliards après le versement au Fonds des générations.

Parmi les sommes accordées, une enveloppe ne fait pas l’unanimité : 250 millions de dollars par année devraient être accordés pour les priorités du prochain chef de la CAQ.

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau analyser le dernier budget de l’ère Legault, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

L’animatrice estime que ce bonus ne laisse pas une grosse marge de manœuvre au futur leader du gouvernement.