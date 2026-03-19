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Politique provinciale
Vétusté des infrastructures

Budget: «Ça donne le vertige quand on voit tout ce qu'on doit réparer au Québec»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Budget: «Ça donne le vertige quand on voit tout ce qu'on doit réparer au Québec»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans un contexte de déficit moins élevé que prévu (9,9 milliards $), le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a présenté un budget sans «bonbons» ni «cadeaux», préférant racler les fonds de tiroir pour financer la santé, l'éducation et les médias.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le budget Girard dans son tour d'horizon jeudi matin.

Parmi les faits saillants, on retrouve la création d'une réserve de 250 millions $ destinée au prochain premier ministre, Christine Fréchette ou Bernard Drainville, les deux candidats à la succession de François Legault.

Sur le plan des infrastructures, le Plan québécois des infrastructures (PQI) passe à 167 milliards $. Fait notable : le gouvernement semble délaisser le «syndrome du ruban» — cette propension à annoncer de nouveaux projets — pour se concentrer sur la réparation des hôpitaux et des routes qui tombent en ruine.

Autres sujets abordés

  • Crise au Moyen-Orient;
  • Donneurs de sperme artisanaux;
  • Santé mentale et écrans chez les jeunes;
  • Sécurité dans les arénas;
  • Accusations de violences sexuelles contre Patrick Bruel.

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