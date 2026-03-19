Sept personnes sont mortes

Trois ans après le tragique incendie qui a coûté la vie à sept personnes dans le Vieux-Montréal, le propriétaire de l'édifice, Émile Benamor, a été arrêté mercredi par le SPVM.

Le propriétaire fait face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire et huit de négligence criminelle ayant causé des lésions.

Lors du drame survenu le 16 mars 2023, 22 personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment de la place d'Youville. Six personnes ont pu s'échapper et neuf autres ont été blessées, mais un total de sept victimes — cinq femmes et deux hommes — ont péri, dont plusieurs étaient coincées dans des logements loués illégalement via la plateforme Airbnb.

Benamor a comparu par visioconférence et a été libéré sous conditions.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, jeudi, à Lagacé le matin.

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