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Justice et faits divers
Sept personnes sont mortes

Incendie du Vieux-Montréal: arrestation d'Émile Benamor

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Incendie du Vieux-Montréal: arrestation d'Émile Benamor
L'inspecteur-chef de la police de Montréal, David Shane, a expliqué les détails menant à l'arrestation d'Émile Benamor, en conférence de presse, mercredi. / Carl Marchand / Cogeco Nouvelles

Trois ans après le tragique incendie qui a coûté la vie à sept personnes dans le Vieux-Montréal, le propriétaire de l'édifice, Émile Benamor, a été arrêté mercredi par le SPVM.

Le propriétaire fait face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire et huit de négligence criminelle ayant causé des lésions.

Lors du drame survenu le 16 mars 2023, 22 personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment de la place d'Youville. Six personnes ont pu s'échapper et neuf autres ont été blessées, mais un total de sept victimes — cinq femmes et deux hommes — ont péri, dont plusieurs étaient coincées dans des logements loués illégalement via la plateforme Airbnb.

Benamor a comparu par visioconférence et a été libéré sous conditions.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, jeudi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • Kamaljit Arora déclaré coupable du meurtre de ses deux enfants à Laval.

 
 
 

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