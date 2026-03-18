Le dernier de l'ère Legault

Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté mercredi son dernier budget sous la gouverne de François Legault, annonçant un déficit de 9,9 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026-2027.

Selon le journaliste de Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, ce budget en est un «sans artifice».

De son côté, le chef de l'opposition officielle qualifie l'exercice financier de budget qui a «peu de bonnes nouvelles et d'ambition ».

Écoutez à ce sujet le journaliste chez Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, suivi du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard.