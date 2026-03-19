Histoire incroyable

Jessica Foster, présentée comme une jeune femme blonde, fervente partisane de Donald Trump, cumule déjà un million d'abonnés sur Instagram depuis la création de son compte à l'automne 2025.

Or, elle n'existe pas.

Derrière ses photos au côté de l'ancien président ou sur des bases militaires se cache une réalité purement numérique: Jessica Foster est une création intégrale de l'intelligence artificielle.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux discuter de cette affaire troublante avec Patrick Lagacé jeudi matin.