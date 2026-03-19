Il a fait ses débuts dans la LNH

Cole Hutson, le frère du défenseur des Canadiens Lane Hutson, a fait une entrée remarquée avec les Capitals.

À son tout premier match dans la grande ligue, le jeune défenseur a inscrit son premier but en carrière face aux Sénateurs. Washington l'a d'ailleurs remporté 4-1, un dur coup pour Ottawa dans la course aux séries.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du baptême du frère de Lane Hutson, Cole, avec les Capitals dans la LNH.

Autres sujets abordés