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Sports
Il a fait ses débuts dans la LNH

Cole Hutson, un «copié-collé» de Lane?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Cole Hutson, un «copié-collé» de Lane?
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Cole Hutson, le frère du défenseur des Canadiens Lane Hutson, a fait une entrée remarquée avec les Capitals. 

À son tout premier match dans la grande ligue, le jeune défenseur a inscrit son premier but en carrière face aux Sénateurs. Washington l'a d'ailleurs remporté 4-1, un dur coup pour Ottawa dans la course aux séries.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du baptême du frère de Lane Hutson, Cole, avec les Capitals dans la LNH.

Autres sujets abordés

  • Alex Ovechkin se rapproche du sommet et du plateau historiques des 1000 buts (saison et séries combinées);
  • Sidney Crosby, de retour dans une cause perdante pour les Penguins;
  • La troupe de Martin St-Louis affronte les Red Wings jeudi soir;
  • Le Rocket en séries;
  • Incertitude pour Marie-Philip Poulin;
  • Exploit historique pour Messi.

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