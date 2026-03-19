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Politique
Des sondages ultrafavorables

Mark Carney: l’homme providentiel des Libéraux?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 08:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Mark Carney: l’homme providentiel des Libéraux?
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Un nouveau sondage EKOS révèle un revirement spectaculaire sur l'échiquier politique canadien.

Alors qu'ils accusaient un retard de 25 points en décembre 2024, les Libéraux fédéraux, portés par l'effet Mark Carney, devancent maintenant les conservateurs par 20 points.

Ce basculement de 45 points en seulement 15 mois est, selon le chroniqueur Dimitri Soudas, du jamais-vu dans l'histoire politique moderne du pays.

Écoutez Dimitri Soudas analyser ce virage politique majeur, jeudi matin, avec Patrick Lagacé.

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