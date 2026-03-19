Incendie du Vieux-Montréal

Trois ans après l'incendie dévastateur de la place d'Youville qui a coûté la vie à sept personnes, le propriétaire de l'immeuble, Emile Benamor, fait face à la justice.

Arrêté à l'aube pendant sa tournée habituelle, l'homme d'affaires fait l'objet de 15 chefs d'accusation, dont sept pour homicide involontaire et huit pour négligence criminelle.

Bien qu'il ne soit pas l'auteur de l'incendie criminel, le SPVM cible sa gestion de l'immeuble et l'état des lieux, notamment la présence de logements sans fenêtres sous-loués sur Airbnb.

Parallèlement, l'enquête se poursuit pour identifier l'auteur physique du brasier.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire et Vincent Larouche, journaliste à La Presse, brosser le portait de l'accusé d'homicide involontaire, jeudi à Lagacé le matin.