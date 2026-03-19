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Justice et faits divers
Incendie du Vieux-Montréal

Homicide involontaire: de lourdes accusations contre Emile Benamor

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 08:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Homicide involontaire: de lourdes accusations contre Emile Benamor
L'inspecteur-chef David Shane, du SPVM, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse confirmant l'arrestation d'Emile Benamor, propriétaire d'un immeuble patrimonial dont l'incendie, en 2023, avait fait sept victimes, le mercredi 18 mars 2026. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Trois ans après l'incendie dévastateur de la place d'Youville qui a coûté la vie à sept personnes, le propriétaire de l'immeuble, Emile Benamor, fait face à la justice. 

Arrêté à l'aube pendant sa tournée habituelle, l'homme d'affaires fait l'objet de 15 chefs d'accusation, dont sept pour homicide involontaire et huit pour négligence criminelle.

Bien qu'il ne soit pas l'auteur de l'incendie criminel, le SPVM cible sa gestion de l'immeuble et l'état des lieux, notamment la présence de logements sans fenêtres sous-loués sur Airbnb.

Parallèlement, l'enquête se poursuit pour identifier l'auteur physique du brasier.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire et Vincent Larouche, journaliste à La Presse, brosser le portait de l'accusé d'homicide involontaire, jeudi à Lagacé le matin

«C'était quelqu'un qui tournait les coins ronds [...] et au moment fatidique, c'est devenu un piège pour beaucoup de gens.»

Vincent Larouche

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