Les Canadiens de Montréal disputent mercredi soir un «match de quatre points» crucial contre les Red Wings de Detroit dans une course aux séries qui s'intensifie.

Mais au-delà de la glace, une controverse oppose la jeune vedette Jack Hughes au Temple de la renommée du hockey concernant sa rondelle du «but en or» olympique.

Tandis que Hughes qualifie de «merde» le fait de ne pas pouvoir la donner à son père, le Temple refuse de céder ce morceau d'histoire destiné aux amateurs.

Enfin, l'émotion était à son comble au Rhode Island, alors que le jeune Colin Dorgan, dont la famille a été décimée par une fusillade, a mené son équipe au championnat d'État dans un dénouement cinématographique.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin.