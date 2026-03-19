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Course aux séries

Contre les Red Wings à Détroit: duel crucial de «4 points » pour les Canadiens

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Contre les Red Wings à Détroit: duel crucial de «4 points » pour les Canadiens
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal disputent mercredi soir un «match de quatre points» crucial contre les Red Wings de Detroit dans une course aux séries qui s'intensifie.

Mais au-delà de la glace, une controverse oppose la jeune vedette Jack Hughes au Temple de la renommée du hockey concernant sa rondelle du «but en or» olympique.

Tandis que Hughes qualifie de «merde» le fait de ne pas pouvoir la donner à son père, le Temple refuse de céder ce morceau d'histoire destiné aux amateurs.

Enfin, l'émotion était à son comble au Rhode Island, alors que le jeune Colin Dorgan, dont la famille a été décimée par une fusillade, a mené son équipe au championnat d'État dans un dénouement cinématographique.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin

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