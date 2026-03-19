Le ministre des Finances, Eric Girard, soutient que le Québec gère sainement ses finances publiques, affichant un déficit inférieur à 1% du PIB, malgré un contexte économique marqué par les tarifs douaniers et les tensions internationales.

Écoutez celui qui est aussi député de Groulx répondre aux questions de Patrick Lagacé jeudi matin.

Interrogé sur l'ampleur des investissements requis pour les infrastructures vieillissantes de la province, comme les écoles et les hôpitaux, le ministre concède que des choix difficiles sont nécessaires.