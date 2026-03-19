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Politique provinciale
Budget

«Le Québec gère très bien ses finances publiques» -Eric Girard

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mars 2026 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Le Québec gère très bien ses finances publiques» -Eric Girard
Eric Girard / La Presse Canadienne

Le ministre des Finances, Eric Girard, soutient que le Québec gère sainement ses finances publiques, affichant un déficit inférieur à 1% du PIB, malgré un contexte économique marqué par les tarifs douaniers et les tensions internationales.

Écoutez celui qui est aussi député de Groulx répondre aux questions de Patrick Lagacé jeudi matin.

Interrogé sur l'ampleur des investissements requis pour les infrastructures vieillissantes de la province, comme les écoles et les hôpitaux, le ministre concède que des choix difficiles sont nécessaires. 

«Gouverner, c’est faire des choix. [...] On a fait le choix d’investir dans nos hôpitaux...»

Eric Girard

Autres sujets abordés

  • Révision de la croissance 2025;
  • Places en garderie;
  • Négociations avec les médecins;
  • Un «coussin» de 250 M$ pour Christine Fréchette ou Bernard Drainville.

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