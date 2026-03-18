Bernard Drainville et Christine Fréchette

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent l'état de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Si 87 % des auditeurs sondés jugent la course inintéressante, les commissaires soulignent une fatigue évidente devant un processus jugé trop long.

Luc Ferrandez note les stratégies divergentes: Bernard Drainville courtise la droite et le vote conservateur à Québec, tandis que Christine Fréchette multiplie les propositions audacieuses, allant de la stabilisation des budgets en éducation au retour du débat sur le gaz de schiste.

Les débats prévus à la fin mars devraient relancer l'intérêt avant la nomination du chef le 12 avril.

Écoutez les commentaires de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet mercredi.