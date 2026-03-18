Dans six villes à l'automne

Louis-Jean Cormier présentera des concerts avec l'Orchestre philharmonique - dirigé par Francis Choinière - dans six villes du Québec en septembre et octobre.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp à ce sujet, mercredi, avec Philippe Cantin et Louis Jean.
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