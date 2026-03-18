Des produits faussement étiquetés au Québec

De plus en plus de marques souhaitent identifier leurs produits avec des logos ou des appellations spécifiques au Québec. Pourtant, dans certains cas, les critères d'admissibilité ne sont pas remplis.

Au niveau fédéral, plusieurs lois encadrent l'affichage des marques et visent à garantir que les produits arborant des appellations canadiennes soient bel et bien fabriqués au pays. Si ce n'est pas le cas, des amendes de plusieurs milliers de dollars peuvent être imposées.

Mais quels sont les leviers permettant de surveiller que les appellations québécoises sont correctement attribuées sur les tablettes de nos épiceries ?

Écoutez Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec, expliquer le tout, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.