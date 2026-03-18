 Aller au contenu
Économie
Des produits faussement étiquetés au Québec

Quels leviers pour contrer le «bleu-blanchiment» dans les épiceries?

par 98.5

0:00
8:18

Entendu dans

La commission

le 18 mars 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quels leviers pour contrer le «bleu-blanchiment» dans les épiceries?
Quels sont les leviers qui permettent de s'assurer que les appellations québécoises soient correctement attribuées? / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

De plus en plus de marques souhaitent identifier leurs produits avec des logos ou des appellations spécifiques au Québec. Pourtant, dans certains cas, les critères d'admissibilité ne sont pas remplis.

Au niveau fédéral, plusieurs lois encadrent l'affichage des marques et visent à garantir que les produits arborant des appellations canadiennes soient bel et bien fabriqués au pays. Si ce n'est pas le cas, des amendes de plusieurs milliers de dollars peuvent être imposées.

Mais quels sont les leviers permettant de surveiller que les appellations québécoises sont correctement attribuées sur les tablettes de nos épiceries ?

Écoutez Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec, expliquer le tout, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Vous aimerez aussi

L'inflation a reculé en février au Canada
Le Québec maintenant
L'inflation a reculé en février au Canada
0:00
6:43
Santé, éducation, infrastructures: où le Québec trouvera-t-il l'argent?
Lagacé le matin
Santé, éducation, infrastructures: où le Québec trouvera-t-il l'argent?
0:00
7:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Après la barre des 40 buts, Cole Caufield peut-il atteindre les 50 ?
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Après la barre des 40 buts, Cole Caufield peut-il atteindre les 50 ?
Thermopompe: pourquoi l’entretien annuel est votre meilleur investissement?
Rattrapage
Bruit et efficacité
Thermopompe: pourquoi l’entretien annuel est votre meilleur investissement?
Journée mondiale du recyclage: le Québec parvient-il à se démarquer?
Rattrapage
Nouvelles consignes de tri
Journée mondiale du recyclage: le Québec parvient-il à se démarquer?
Les pays d’Asie forcés de limiter leur consommation de pétrole
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Les pays d’Asie forcés de limiter leur consommation de pétrole
«Il faudrait couper 75 000 emplois pour atteindre l'équilibre budgétaire»
Rattrapage
D'ici 2030
«Il faudrait couper 75 000 emplois pour atteindre l'équilibre budgétaire»
Improvisation de Trump: l'impasse stratégique du détroit d'Ormuz
Rattrapage
Crédibilité érodée du président des États-Unis
Improvisation de Trump: l'impasse stratégique du détroit d'Ormuz
Trois semaines sans eau: une locataire de 78 ans harcelée par ses propriétaires
Rattrapage
Tentative d'éviction
Trois semaines sans eau: une locataire de 78 ans harcelée par ses propriétaires
Course à la chefferie de la CAQ: l’intérêt s’essouffle en longueur
Rattrapage
Bernard Drainville et Christine Fréchette
Course à la chefferie de la CAQ: l’intérêt s’essouffle en longueur
«On ne peut pas se priver d'une constitution québécoise» -Simon Jolin-Barrette
Rattrapage
Près de 800 organisations demandent son abandon
«On ne peut pas se priver d'une constitution québécoise» -Simon Jolin-Barrette
Négociations FMSQ: Gaétan Barrette dénonce un dialogue de sourds
Rattrapage
L'impasse des moyens de pression
Négociations FMSQ: Gaétan Barrette dénonce un dialogue de sourds
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
Rattrapage
Incendie dans le Vieux-Montréal en 2023
Émile Benamor face à 15 chefs d'accusation, dont sept d'homicide involontaire
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
Rattrapage
La commission
Déficit et garderies: les grandes annonces du dernier budget Legault
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
La bande-annonce du film Dune 3 dévoilée
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»
Rattrapage
En péril dans les écoles secondaires
Cafétérias attrayantes et abordables: «Ce n'est pas possible sans subventions»