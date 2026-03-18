Meurtre d'un proprio de dépanneur

Un psychiatre du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a tenté, en août dernier, d'obtenir une garde préventive contre Xavier Gellatly, cet homme récemment accusé du meurtre d'un propriétaire de dépanneur sur Le Plateau-Mont-Royal.

C'est ce que révèle La Presse mercredi matin.

Gellatly, qui a un lourd passé judiciaire et qui a notamment été condamné à 7 ans de prison pour avoir tué une femme en 2012, était craint par les résidents de sa maison de chambres en raison de son comportement explosif.

Cette affaire relance le débat sur l'application de la loi p-38 entourant l'hospitalisation sans consentement pour les personnes présentant un danger grave et immédiat.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter les informations de La Presse concernant le présumé meurtrier Xavier Gellatly.

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