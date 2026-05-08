L'ouverture de la nouvelle succursale de Liquidation Marie à Granby a provoqué un véritable phénomène social.

Des centaines de clients, dont certains étaient sur place dès 5h du matin avec leurs chaises, ont voulu profiter de rabais allant jusqu'à 80% sur des produits dont la date de péremption est rapprochée.

La police a même dû intervenir pour gérer la circulation tant l'engouement était massif.

Écoutez la propriétaire Marie-Ève Breton faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Un «Costco public» pour limiter le coût du panier d'épicerie?

En raison de l'inflation alimentaire, l'idée de voir l'État s'immiscer dans le monde de l'épicerie, comme le propose Québec solidaire, fait du chemin.

La proposition laisse toutefois l'agroéconomiste Maurice Doyon sceptique.

Selon lui, la gestion publique d'une telle infrastructure serait moins efficace que le modèle privé ou coopératif actuel, soulignant que les marges de profit des grandes bannières ne sont pas aussi élevées qu'on le pense.

Écoutez le professeur d’agroéconomie à l’Université Laval, Maurice Doyon, en discuter avec Patrick Lagacé vendredi.