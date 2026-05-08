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Coût du panier d'épicerie

Alimentation: Liquidation Marie cartonne, l'idée d'un «Costco public» divise

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 07:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alimentation: Liquidation Marie cartonne, l'idée d'un «Costco public» divise
Inflation alimentaire: Liquidation Marie cartonne, l'idée d'un «Costco public» divise / Minerva Studio / Adobe Stock

L'ouverture de la nouvelle succursale de Liquidation Marie à Granby a provoqué un véritable phénomène social.

Des centaines de clients, dont certains étaient sur place dès 5h du matin avec leurs chaises, ont voulu profiter de rabais allant jusqu'à 80% sur des produits dont la date de péremption est rapprochée.

La police a même dû intervenir pour gérer la circulation tant l'engouement était massif.

Écoutez la propriétaire Marie-Ève Breton faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Un «Costco public» pour limiter le coût du panier d'épicerie?

En raison de l'inflation alimentaire, l'idée de voir l'État s'immiscer dans le monde de l'épicerie, comme le propose Québec solidaire, fait du chemin.

La proposition laisse toutefois l'agroéconomiste Maurice Doyon sceptique.

Selon lui, la gestion publique d'une telle infrastructure serait moins efficace que le modèle privé ou coopératif actuel, soulignant que les marges de profit des grandes bannières ne sont pas aussi élevées qu'on le pense.

Écoutez le professeur d’agroéconomie à l’Université Laval, Maurice Doyon, en discuter avec Patrick Lagacé vendredi.

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