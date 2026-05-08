Au primaire

L'effervescence des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne se limite pas aux salons des partisans; elle s'invite aussi dans les écoles.

À l'école primaire du Tournesol, à Longueuil, le professeur d'éducation physique Guillaume Morin utilise la «frénésie» entourant les Canadiens de Montréal pour motiver ses élèves, dont plusieurs sont issus de l'immigration, à bouger et à découvrir la culture québécoise.

La visite de l'ancien joueur David Savard a notamment marqué l'imaginaire des jeunes, créant un engouement concret pour l'activité physique.

Écoutez l'enseignant Guillaume Morin discuter de l'impact social du hockey, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.