Alors que Montréal et Toronto se disputent le siège social de la nouvelle Banque de la Défense, l'ombre d'un futur référendum plane sur la décision d'Ottawa.

Selon Dimitri Soudas, bien que Montréal possède l'expertise et une position géographique stratégique, l'éventualité d'un gouvernement souverainiste menant à un référendum d'ici 2029 crée un risque réel aux yeux du gouvernement fédéral.

Toronto ne se gêne d'ailleurs pas pour utiliser cet argument de «l'instabilité politique» afin de mousser sa candidature.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin.

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