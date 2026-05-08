Projet d'environ 2,6 milliards de dollars

L’ouverture en 2028 du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, qui aura coûté environ 2,6 milliards de dollars, sera compliquée, alors que les postes d’omnipraticiens sont difficiles à pourvoir, révèle vendredi un article de La Presse.

La situation illustre bien l’état de l’ensemble du réseau : parmi les 554 postes offerts aux étudiants, seuls 448 ont été comblés cette année, selon la FMOQ,

Écoutez Elizabeth Dougherty, médecin de famille, discuter de cette situation difficile vendredi au micro de l’animateur Philippe Cantin.