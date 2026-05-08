Projet d'environ 2,6 milliards de dollars

L’ouverture en 2028 du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, qui aura coûté environ 2,6 milliards de dollars, sera compliquée, alors que les postes d’omnipraticiens sont difficiles à pourvoir, révèle vendredi un article de La Presse.
La situation illustre bien l’état de l’ensemble du réseau : parmi les 554 postes offerts aux étudiants, seuls 448 ont été comblés cette année, selon la FMOQ,
Écoutez Elizabeth Dougherty, médecin de famille, discuter de cette situation difficile vendredi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«C’est sûr que de pourvoir un hôpital tout neuf, ça va être difficile, parce qu’on est en manque criant de ressources, que ce soit en médecine spécialisée, en soins infirmiers, puis particulièrement en médecine de famille. Cette année, c’est une catastrophe. Puis d'année en année, on a de moins en moins d'étudiants qui veulent être médecins de famille. La Fédération des médecins omnipraticiens fait vraiment plein d'avancées pour essayer d'encourager les jeunes à appliquer en médecine de famille, à les intéresser à tout ça.»»