Commis poignardé au dépanneur Fleur Bleue

Le Montréalais Xavier Gellatly, 35 ans, est accusé du meurtre au premier degré de Chong Woo Kim, un commis poignardé à mort lors d'un vol présumé au dépanneur Fleur Bleue, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste chez Cogeco Nouvelles, et Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, en discuter vendredi au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Il fait maintenant face à l'accusation la plus grave du Code criminel, soit meurtre au premier degré, meurtre prémédité. Et ça, on ne le savait pas ce matin. Moi, j'étais dans la salle d'audience à ce moment-là. Cet homme-là est extrêmement violent. Il a même déjà assassiné une femme de 28 ans, une mère de famille à Vancouver, il y a maintenant quatorze ans.»