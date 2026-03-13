Commis poignardé au dépanneur Fleur Bleue

Le Montréalais Xavier Gellatly, 35 ans, est accusé du meurtre au premier degré de Chong Woo Kim, un commis poignardé à mort lors d'un vol présumé au dépanneur Fleur Bleue, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste chez Cogeco Nouvelles, et Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, en discuter vendredi au micro de l'animateur Philippe Cantin.