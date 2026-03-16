La série documentaire en 5 épisodes La guerre des cerveaux : Les dessous de la guerre cognitive, animée par Raed Hammoud, décrypte comment l'informatique, l'intelligence artificielle et les algorithmes manipulent nos perceptions et fragilisent nos démocraties.
Écoutez l'animateur Raed Hammoud parler de cette série documentaire au micro de Philippe Cantin.
La série, qui commence le mardi 17 mars couvre les sujets suivants en 5 épisodes:
- L'exploitation des données personnelles comme «nouvel or noir» et leur utilisation dans la guerre cognitive;
- Les tactiques de manipulation et de désinformation;
- L'impact de l'IA générative, des hypertrucages et des dialogueurs qui sèment le doute et nourrissent les dérives autoritaires;
- La polarisation de l'opinion causée par les algorithmes;
- Comment faire face à l'avenir où l'IA et le quantique représentent de puissantes armes géopolitiques, et comment résister.