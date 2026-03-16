La série documentaire en 5 épisodes La guerre des cerveaux : Les dessous de la guerre cognitive, animée par Raed Hammoud, décrypte comment l'informatique, l'intelligence artificielle et les algorithmes manipulent nos perceptions et fragilisent nos démocraties.

Écoutez l'animateur Raed Hammoud parler de cette série documentaire au micro de Philippe Cantin.

La série, qui commence le mardi 17 mars couvre les sujets suivants en 5 épisodes: